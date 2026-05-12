Вспышка класса М5.7: что известно о солнечной атаке

10 мая 2026 года на Солнце произошла мощная вспышка класса М5.7. Это второй по силе взрыв в новой зоне активности после события М2.6 от 7 мая.
Плазменное облако устремилось в открытый космос. По предварительным данным, Землю этот выброс не заденет. Но астрономы предупреждают: эта же область может снова накопить заряд для нового взрыва. К моменту возможного повторного выброса группа пятен сместится в зону, способную повлиять на Землю.
Ситуация похожа на ноябрь 2025 года. Тогда мощные выбросы плазмы вызвали экстремальные магнитные бури. Вспышки класса M высвобождают энергию, сравнимую с тысячами термоядерных бомб. Если выброс направлен к Земле, возникают геомагнитные бури. Заряженные частицы достигают магнитосферы, вызывая полярные сияния и возможные сбои в технике.
Волгоградцам стоит следить за прогнозами космической погоды. Магнитные бури влияют на самочувствие: возможны головная боль, усталость, перепады давления. Солнце не предсказуемо, но бдительность не помешает.
Держите под рукой лекарства, если вы метеозависимы, и не игнорируйте сигналы организма.
Ранее сообщалось об опасных метеоявлениях в регионе.