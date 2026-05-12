В школе № 72 Петербурга провели кулинарный мастер-класс

Семейное кулинарное мероприятие провели в школе № 72 Калининского района Санкт-Петербурга при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском управлении социального питания.
Мероприятие было подготовлено специалистами предприятия «Комбинат питания НЕВА». Впервые участниками стали не только дети, но и родители. Вместе они приготовили два вида продукции: булочку-косичку и фруктовую картину.
На время выпечки сотрудники комбината подготовили тематические конкурсы. Участники отвечали на вопросы о здоровом питании, соревновались в ловкости и быстроте реакции. За активность вручались сладкие призы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.