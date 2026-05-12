Москалькова рассказала, от кого поступает больше всего обращений

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Больше всего обращений в адрес российского омбудсмена поступает от участников уголовного процесса, а также людей, которые находятся в местах содержания, но есть тенденция к снижению числа жалоб, сообщила Татьяна Москалькова.
«Вот традиционно у нас больше всего все-таки по-прежнему поступают обращения, я вот смотрю свою схему, от участников уголовного процесса и людей, которые находятся в местах содержания. Но как по социальным вопросам, так по этим у нас последние четыре года устойчивая тенденция к снижению количества жалоб», — сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Москалькова добавила, что количество жалоб на условия содержания в СИЗО снизилось в шесть раз, а по социальным вопросам — на четверть.
«По вопросам уголовного процесса больше всего обращений связано с отказами в возбуждении уголовных дел, с длительными сроками расследования, со справедливостью суда», — отметила омбудсмен.