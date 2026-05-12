Отечественных овощей стало больше на прилавках магазинов

Доля отечественных овощей борщевого набора в торговых сетях выросла до 90%. Самую сильную динамику продемонстрировал картофель. Импортного второго хлеба на прилавках стало вдвое меньше.
Как показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниаканальной розничной торговли (АКОРТ), на сегодняшний день 90% овощей в торговых сетях — отечественные. Импортного картофеля на полках не более 15−18% — это вдвое меньше, чем годом ранее. Импорт поступает в основном из Египта, Беларуси и Азербайджана.
Свёкла в начале мая полностью отечественная. Доля моркови и репчатого лука от российских производителей выросла до 90%. Импортную морковь в основном везут из Беларуси.
Доля отечественной белокачанной капусты составляет 75%. Из Узбекистана везут молодую капусту, которая временно дополняет ассортимент, пока не начнутся поставки от российских производителей.
«Торговые сети системно работают с российскими овощеводами и помогают фермерам расширять сбыт в федеральную розницу, — отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. — Для этого используется широкий набор инструментов: агроконтракты с авансированием будущего урожая и гарантированными объёмами закупок, сотрудничество с малыми и средними фермерскими хозяйствами через агроагрегаторы, работа с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Эти механизмы делают сбыт отечественной продукции предсказуемым как для крупных хозяйств, так и для небольших фермерских объединений, и обеспечивают устойчивое присутствие российских овощей на полке круглый год».
Одновременно Россия наращивает производство ягод. К этому производителей подталкивают потребители. Спрос на ягоды за последние несколько лет вырос на 8−12%. При этом, по словам Станислава Богданова, отечественная ягода закрывает спрос лишь частично. Зимой и весной на прилавках импортная ягода из Марокко, Турции и других зарубежных стран. Только летом отечественные ягоды вытесняют заграничные.
Но ситуация постепенно меняется, площади под ягодными культурами растут. Потребители от наращивания производства только выиграют. Конкуренция корректирует цены.
