Профсоюз сказал, могут ли уволить белорусов за разовый прогул на работе. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказала советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Ольга Никитина.
Согласно трудовому кодексу, поясняет специалист, за прогул будет считаться отсутствие на работе без уважительной причины в течение всего рабочего дня. Также прогулом посчитают и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более трех часов.
Ольга Никитина обращает внимание, что подобное отсутствие может быть как непрерывным, так и суммарным. К примеру, если белорус отсутствовал на работе утром час и после обеда два часа.
— Прогул — это грубое нарушение трудовой дисциплины, и наниматель вправе даже за разовый прогул уволить работника, — подчеркивает советник.
По ее словам, со стороны нанимателя может быть применена и иная мера дисциплинарного взыскания. К примеру, выговор или замечание.
Ранее Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.
Тем временем белорусы могут получить штрафы до 1350 рублей из-за фото в цветочных полях.
Кроме того, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в мае 2026 года: менеджерам — до 21 тысячи, инженерам-программистам — до 17500, а машинисту-крановщику — ровно 10 тысяч.