Профсоюз сказал, могут ли уволить белорусов за разовый прогул на работе

Профсоюз сказал белорусам про опоздания на работу, которые посчитают за прогул.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз сказал, могут ли уволить белорусов за разовый прогул на работе. Подробности в эфире телеканала ОНТ рассказала советник Главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Ольга Никитина.

Согласно трудовому кодексу, поясняет специалист, за прогул будет считаться отсутствие на работе без уважительной причины в течение всего рабочего дня. Также прогулом посчитают и отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более трех часов.

Ольга Никитина обращает внимание, что подобное отсутствие может быть как непрерывным, так и суммарным. К примеру, если белорус отсутствовал на работе утром час и после обеда два часа.

— Прогул — это грубое нарушение трудовой дисциплины, и наниматель вправе даже за разовый прогул уволить работника, — подчеркивает советник.

По ее словам, со стороны нанимателя может быть применена и иная мера дисциплинарного взыскания. К примеру, выговор или замечание.

