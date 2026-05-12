Выручка прикамского завода, подконтрольного бывшему топ-менеджеру ОМК, достигла 2 млрд рублей

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании за отчетный период составила 2,083 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 11% (ранее — 1,869 млрд руб.). При этом чистая прибыль общества снизилась на 15% — с 33 млн до 28,2 млн руб. Сальдо по текущим операциям выросло в четыре раза — до 22,3 млн руб.