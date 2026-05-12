В Ростове гостиницу «Московская» опять выставили на продажу

Гостиница «Московская», расположенная на улице Большой Садовой, 62 в Ростове‑на‑Дону, вновь появилась в продаже — соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.
Цена объекта увеличилась на 15 млн рублей по сравнению с мартовским предложением: теперь собственник запрашивает 295 млн рублей вместо прежних 280 млн рублей. В новом объявлении уточняется, что здание не имеет отделки, и публикуются реальные фотографии как внешнего вида, так и внутренних помещений памятника архитектуры. Также представлены изображения с визуализацией готового ремонта — предположительно, взятые из проекта реконструкции.
В описании подчёркивается, что реконструкция позволит реализовать различные концепции использования здания: от торговых рядов до современного медицинского центра. Сохранились входная группа с зоной ресепшена, номера и собственный внутренний двор. Первые этажи подходят для размещения торговых точек, ресторана и бара.
Напомним, месяц назад уже предпринималась попытка продать этот объект культурного наследия, однако объявление вызвало критику из‑за недостоверных фотографий и вскоре было снято с публикации. В начале мая стало известно, что на здании обновили баннер, маскирующий полуразрушенный фасад.