В правительстве Самарской области снова говорят о продлении линии метро

На оперативном совещании правительства области вновь прозвучало предложение продлить самарское метро.
С таким предложением выступил глава правительства, первый замгубернатора Виталий Шабалатов. Он представил результаты анализа транспортной ситуации в Самаре.
Метро всё еще остаётся неэффективным из-за малого количества станций и неудачного их расположения. Предлагается продлить его до Волгаря, то есть пустить либо сверху, либо под рекой Самарой. О финансовых расчётах такой грандиозной стройки речь, как обычно, пока не шла.
Также было озвучено предложение построить четыре новых трамвайных линии. С 2019 года пассажиропоток общественного транспорта снизился на 22%, а количество личного транспорта у горожан выросло.