Полиция напоминает: за повторную пьяную езду автомобиль конфискуют

Источник: Янтарный край

С 3 по 11 мая 2026 года на дорогах Калининградской области полицейские выявили 40 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказа от медосвидетельствования.

Четыре водителя подозреваются в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, ранее подвергнутым наказанию). Им грозит уголовная ответственность, а транспортные средства подлежат конфискации в пользу государства.

С начала года в регионе произошло 19 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 20 человек получили травмы, четверо погибли.

УМВД напоминает: повторное управление автомобилем в состоянии опьянения — это не административное правонарушение, а уголовное преступление, которое влечёт реальный срок и изъятие автомобиля. Даже если машина в кредите.