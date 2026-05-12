Полиция напоминает: за повторную пьяную езду автомобиль конфискуют

С 3 по 11 мая 2026 года на дорогах Калининградской области полицейские выявили 40 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения либо отказа от медосвидетельствования.
Четыре водителя подозреваются в совершении преступления по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в нетрезвом виде лицом, ранее подвергнутым наказанию). Им грозит уголовная ответственность, а транспортные средства подлежат конфискации в пользу государства.
С начала года в регионе произошло 19 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 20 человек получили травмы, четверо погибли.
УМВД напоминает: повторное управление автомобилем в состоянии опьянения — это не административное правонарушение, а уголовное преступление, которое влечёт реальный срок и изъятие автомобиля. Даже если машина в кредите.