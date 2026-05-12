В лесах Калининградской области расставили 300 феромонных ловушек

Специалисты выявляют очаги распространения насекомых-вредителей.

В лесах Калининградской области расставили 300 феромонных ловушек. Как сообщает минприроды региона, ловушки помогут определить очаги распространения вредителей леса на площади более 100 тысяч га.

Инспекторы обследуют лесные массивы в Гвардейском, Краснознаменском, Правдинском, Славском, Светлогорском, Зеленоградском и Полесском районах. Образцы передают в лабораторию для проведения исследований.

Феромонные ловушки — надежный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей сельскохозяйственных и лесных культур даже при низкой численности популяции.