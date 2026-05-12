На трассе Енисейск — Пировское восстановили размытый паводком участок

В Красноярском крае дорожники компании «Лесосибирск-Автодор» ликвидировали последствия паводка на 18-м километре трассы Енисейск — Пировское.
По данным КрУДор, проезд открыли, но с ограничением по грузоподъёмности — до семи тонн.
Напомним, что по состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае остаются подтопленными 11 жилых домов, 108 приусадебных участков и 23 участка дорог. На юге региона начала формироваться вторая волна весеннего половодья.
Ранее мы сообщали, что спасатели организовали временную переправу через реку Чулым.