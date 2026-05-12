Судья из воронежской Бутурлиновки претендует на пост главы Аннинского райсуда

На заседании квалификационной коллегии судей (ККС) Воронежской области будет рассмотрен вопрос о назначении нового председателя Аннинского районного суда. На эту должность претендует Алеся Новикова, которая в настоящее время работает судьей в Бутурлиновском районном суде.
Помимо этого, в повестку заседания включены еще несколько кадровых вопросов в системе правосудия региона.
На должности судей претендуют:
— В Арбитражный суд Воронежской области: Елена Казьмина, Инна Кретова и Алена Колчева.
— В Железнодорожный районный суд Воронежа: Максим Торощин.
— В Лискинский районный суд: Евгения Дубачева.
Кроме того, ККС рассмотрит заявления кандидатов в мировые судьи:
— Судебный участок № 2 в Острогожском районе: Светлана Маршева.
— Участок № 5 в Россошанском районе: Александр Высоцкий.
— Участок № 3 в Бутурлиновском районе: Елена Дьячкова.
— Участок № 2 в Калачеевском районе: Елена Антименко.
По итогам рассмотрения коллегия примет решение о рекомендации кандидатов на соответствующие должности, сообщается на официальном сайте ККС.