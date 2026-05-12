Не греши! Что нельзя в день иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 14 мая

Что нельзя делать 14 мая 2026 года, согласно православным традициям и народным верованиям.

Православные 14 мая отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Образ этот почитается как чудотворный: верующие уверены — искренняя молитва перед ним приносит утешение, а в душе воцаряется благодать.

Разбираемся, в чём сила этой иконы, о чём просить Богородицу и какие народные приметы стоит учесть.

Почему этот день особенный.

Хотя праздник не входит в число двунадесятых — главных церковных торжеств — он дорог многим верующим. Смысл прост и глубок: это день надежды. Даже если кажется, что выхода нет, а ошибки прошлого не исправить, «Нечаянная радость» напоминает — милосердие Божие безгранично. Главное — искреннее раскаяние и вера.

Праздник непереходящий. По современному календарю основная дата — 14 мая. Есть и второй день памяти — 22 декабря. В оба числа в храмах совершаются особые богослужения, а верующие приходят помолиться перед чудотворным образом.

Откуда пошла икона.

История образа уходит корнями в глубь веков. Впервые упоминание о нём встречается в книге митрополита Димитрия Ростовского «Руно орошённое» (1683 г.). Там рассказывается притча о грешнике, который каждый день молился перед иконой Богородицы, но продолжал жить неправедно.

Однажды во время молитвы он увидел, как у Младенца Христа на руках и ногах открылись раны, а из них потекла кровь. В ужасе человек спросил: «Кто это сделал?» Богородица ответила: «Ты и другие грешники своими делами вновь распинаете Сына Моего».

Раскаявшийся грешник упал на колени и стал молить о прощении. Долго умоляла Богородица Сына, и лишь на третий раз Христос простил заблудшего. С тех пор икона «Нечаянная радость» стала символом надежды для тех, кто ищет путь к исправлению.

О чём молятся перед образом.

Перед этой иконой просят о самом сокровенном:

о прощении грехов и духовном очищении;об избавлении от пагубных привычек;о помощи в трудных жизненных обстоятельствах;о здоровье детей и семейном благополучии;о примирении с близкими и укреплении мира в душе.

Священники отмечают: особенно сильна молитва, когда человек не просто просит, но и сам готов меняться. «Нечаянная радость» — не волшебная палочка, а напоминание: даже в самой безнадёжной ситуации есть место чуду, если сердце открыто к добру.

Что можно 14 мая 2026.

Как и в любой большой православный праздник, верующие стараются провести день с пользой для души.

14 мая можно:

посетить храм, помолиться, поставить свечу;если нет возможности пойти в церковь — уделить время домашней молитве;навести порядок в доме: чистота вокруг помогает навести порядок и внутри;помочь тому, кто нуждается — словом или делом милосердия.

Что запрещено 14 мая 2026.

В этот день следует воздержаться:

от ссор, грубых слов и обид — день не для конфликтов;от тяжёлой работы, особенно рукоделия: в народе верили, что нитки и иглы в такой день могут «запутать» судьбу;от походов в лес: по старинным поверьям, в праздничные дни природа «отдыхает», и лишний раз её тревожить не стоит.

Особая примета для будущих мам: в этот день советуют держаться подальше от острых предметов и открытого огня — не ради суеверий, а ради спокойствия и бережного отношения к себе.

Праздник «Нечаянной радости» — о том, что даже самая тяжёлая ноша становится легче, если разделить её с верой. Неважно, где вы будете 14 мая — в храме или дома. Важно, с каким настроением обратитесь к небесам.