Нутрициолог предупредила об опасности модных «чисток» печени

Модные детоксы, клизмы и другие методы для очистки печени в лучшем случае бесполезны, в худшем — приводят к серьёзным последствиям и даже госпитализации, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип.
Печень — самодостаточный орган, в котором процессы детоксикации идут без перерывов. Программ, выводящих «грязь» из здорового органа, наука не знает. К популярным домашним методикам относят соковый детокс, длительное голодание, кофейные клизмы, масло с лимоном и тюбаж.
Лучшая помощь печени — не нагружать её лишней работой, считает специалист. Для этого стоит сократить потребление фастфуда, жареного и сладкого, отказаться от алкоголя и курения, добавить в рацион больше овощей, зелени, ягод и несладких фруктов.