В Калининграде последний сугроб растаял только 12 мая

В Калининграде только 12 мая растаял последний сугроб снега. Речь, правда, не про улицы города, а про свалку снега — место, куда всю зиму его свозили с дорог и тротуаров Калининграда.
«Снега было так много, что он растаял только сегодня к утру! И это с учетом того, что все это время коммунальщики всячески способствовали процессу — регулярно гуртовали кучу», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, зимой на свалку свезли более 15 тыс. куб. м. снега. Это стало рекордным показателем.
