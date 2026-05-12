Россия за время СВО вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военных

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. России за время СВО удалось вернуть из украинского плена более 3,7 тысячи военнослужащих, следует из справочных материалов ко встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Путин во вторник провел встречу с омбудсменом.
Согласно материалам, 3 724 военнослужащих за время проведения СВО были возвращены из плена на Родину. Кроме того, была установлена судьба более 9 тысяч бойцов.
Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше