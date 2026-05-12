Главного тренера «Балтики» Талалаева наградили «Серебряной ланью»

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, двукратный обладатель «Серебряной лани, выделил роль Талалаева в успехах “Балтики”. “Андрей Викторович прошёл большой путь в футболе. Был футболистом в нашем советском “Торпедо”, поиграл за рубежом. Работал в детском футболе, был главным тренером других команд, — сказал Лихачев. — Его “Балтика” — глоток свежего воздуха в Российской премьер-лиге. Я приезжаю в другие регионы, спрашивают, что я могу сказать про “Балтику”. Спрашивают, в чём успех и феномен. Я говорю, что роль тренера в этом случае переоценить невозможно”.