Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главного тренера «Балтики» Талалаева наградили «Серебряной ланью»

Премия учреждена Федерацией спортивных журналистов России.

Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года. Награждение прошло на пресс-конференции в ТАСС, сообщили в агентстве.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб “Балтика”. Это не личный успех, а общий — футболисты, тренерский штаб, руководители. Самое главное — болельщики», — сказал Талалаев.

«Номинация “Лучший тренер” всегда нестандартна, возникают дискуссии, дебаты. 302 журналиста отдали свои голоса в этом году, большинство голосов были отданы за Андрея. Не вызывающая сомнения победа, он совершил рывок, изумивший всю спортивную общественность, сумел в напряжённый период оставаться интересным для СМИ и доступным для журналистов, авторитетным человеком для своей аудитории и поклонников», — рассказал президент Федерации спортивных журналистов России Дмитрий Тугарин.

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, двукратный обладатель «Серебряной лани, выделил роль Талалаева в успехах “Балтики”. “Андрей Викторович прошёл большой путь в футболе. Был футболистом в нашем советском “Торпедо”, поиграл за рубежом. Работал в детском футболе, был главным тренером других команд, — сказал Лихачев. — Его “Балтика” — глоток свежего воздуха в Российской премьер-лиге. Я приезжаю в другие регионы, спрашивают, что я могу сказать про “Балтику”. Спрашивают, в чём успех и феномен. Я говорю, что роль тренера в этом случае переоценить невозможно”.

Талалаеву 53 года, он возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в Российскую премьер-лигу, в этом сезоне калининградцы идут пятыми в таблице высшего дивизиона чемпионата России. Талалаев ранее был главным тренером в подмосковных «Химках», московском «Торпедо», грозненском «Ахмате», самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», московском «Росиче». Работал в «Кубани», «Ростове», сборных России до 15, 19 и 20 лет.

Ежегодная премия «Серебряная лань» учреждена Федерацией спортивных журналистов России более двадцати лет назад. Призы от имени спортивной прессы страны вручают десятке сильнейших российских спортсменов и лучшему тренеру по итогам минувшего года. Победителей выбирают представители СМИ посредством голосования.