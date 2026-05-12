Воронежская дачница о дачных законах и лучшем отдыхе

Вопрос с водой в каждом СНТ решается по-разному. Например, в нашем товариществе в поливочный сезон качают воду из озера, для чего включают насосную станцию, которую мы с членских взносов обслуживаем, и по графику подаётся техническая вода. Кому этого недостаточно, делают скважины для собственных нужд. Водопровода в нашем СНТ нет. Есть башня Рожновского для чрезвычайных ситуаций, например, пожарная машина может там заправиться, люди могут набрать питьевую воду. Но одной такой башни на всё СНТ, конечно, недостаточно, они нужны в каждом квартале. В аварийном состоянии электрические сети. При этом в нашем хозяйстве более 1700 участков. Чтобы сети поставить на баланс ресурсоснабжающей организации, их требуется модернизировать. А для этого нужно вложить в них миллионы, чтобы потом коммерческая организация их просто забесплатно согласилась взять себе на баланс. Это как пример. Конечно, есть СНТ, где всё замечательно и хотелось бы чаще делиться таким положительным опытом, но к нам обычно приходят те, у кого проблемы, требующие нереальных усилий для их решения.