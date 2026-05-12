Воронежская дачница о дачных законах и лучшем отдыхе

Каждый знает: самые полезные и вкусные овощи-фрукты можно вырастить на своих участках. Однако часто огородничество выходит за рамки комфорта — вода по расписанию, не хватает электроэнергии для работы насоса, а нередко дачную нирвану омрачают конфликтные соседи и заборы в человеческий рост.
Об этих и других проблемах современных дачников в канун начала дачного сезона «АиФ-Воронеж» рассказала руководитель Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Людмила Москалёва.
С советских времён.
Анастасия Ходыкина, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Людмила, что изменилось в законодательстве для дачников. Проще ли им стало жить?
Людмила Москалёва: К сожалению, жизнь дачников проще не становится. Как председатель регионального отделения общественной организации я шестой год пытаюсь достучаться до областной думы с вопросом внесения изменений в Закон Воронежской области № 78, регулирующий отдельные отношения, связанные с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд на территории нашей области, а также определяющий формы господдержки ведения садоводства и огородничества. Да, какие-то изменения были внесены в декабре прошлого года, но они не затронули основной проблематики, на которую я обращала внимание.
— Что именно должно быть прописано?
— Формально закон принят, но, по сути, не включён в правовую систему. До сих пор не определены исполнительные органы власти, которые могли бы в пределах своей компетенции осуществлять полномочия по ведению садоводства, не указаны конкретные меры возможной поддержки, в том числе организационной, консультативной и финансовой, и порядок работы по ним. Согласно закону, все свои вопросы мы должны решать, исходя из наших членских и целевых взносов. Но муниципалитет вправе оказывать нам содействие. Я считаю, что в составе комитета по АПК министерства сельского хозяйства должен быть отдел, который бы занимался вопросами СНТ.
— Какая помощь нужна от властей?
— Конечно, финалом должно быть софинансирование расходов на модернизацию инженерной инфраструктуры и имущества общего пользования садоводческих товариществ. У многих эта инфраструктура не менялась за 40 лет со дня основания наших СНТ. Более того, трансформаторы в моём СНТ, например, имели 100-процетный износ уже на момент установки — их списали с предприятия и отдали в садоводческое товарищество. И на них мы так-то функционируем. Плюс за это время нам разрешили переводить садовые дома в статус «жилые дома», большинство дачников этим воспользовалось и оформило постоянную прописку в СНТ, проживая там круглогодично. Стимулировала повышение интереса к проживанию в СНТ и программа маткапитала, но внимания со стороны органов власти к нам больше не стало.
— Получается, коммунальная инфраструктура серьёзно отравляет жизнь?
— Судите сами: в норме на участок должно приходиться 15 кВт. А по факту у нас — 1−2 кВт. А ведь при современном развитии техники хочется и кондиционер поставить, и морозильную камеру купить, и хороший насос включить в скважину, чтобы поливать было легко. Но всё это, конечно, не тянет. Более того, горят холодильники. Человек вернулся после работы домой, а у него всё разморозилось, потекло, пропало.
Вопрос с водой в каждом СНТ решается по-разному. Например, в нашем товариществе в поливочный сезон качают воду из озера, для чего включают насосную станцию, которую мы с членских взносов обслуживаем, и по графику подаётся техническая вода. Кому этого недостаточно, делают скважины для собственных нужд. Водопровода в нашем СНТ нет. Есть башня Рожновского для чрезвычайных ситуаций, например, пожарная машина может там заправиться, люди могут набрать питьевую воду. Но одной такой башни на всё СНТ, конечно, недостаточно, они нужны в каждом квартале. В аварийном состоянии электрические сети. При этом в нашем хозяйстве более 1700 участков. Чтобы сети поставить на баланс ресурсоснабжающей организации, их требуется модернизировать. А для этого нужно вложить в них миллионы, чтобы потом коммерческая организация их просто забесплатно согласилась взять себе на баланс. Это как пример. Конечно, есть СНТ, где всё замечательно и хотелось бы чаще делиться таким положительным опытом, но к нам обычно приходят те, у кого проблемы, требующие нереальных усилий для их решения.
— Что могло бы помочь?
— Мониторинг ситуации с СНТ по области никто не проводил. Опять же возвращаемся к тому, в интересах какого органа исполнительной власти нам этот мониторинг делать. К вопросу нужно подходить серьёзно — в области более 500 СНТ, но никто не спешит выстраивать с ними диалог. При этом очень порадовала недавняя новость, что Росреестром инициированы пилотные проекты на базе трёх районов региона — Семилукского, Новоусманского и Нововоронежа. Если ваше СНТ расположено в границах любого из этих муниципальных образований, то все мероприятия проекта автоматически распространяются и на вашу территорию. Конечно, это грандиозная программа, будем наблюдать, что получится. Надеемся, положительный опыт будут ретранслировать на оставшиеся районы. Очень хочется порядка.
Через суд.
— Слышала, СНТ продолжают банкротиться.
— Конечно. В основном из-за долгов перед поставщиками электроэнергии, региональным оператором по вывозу мусора и др.
— А как взыскать долги с неплательщиков?
— Этим должны заниматься члены правления садоводческого товарищества. Механизм взимания членских и целевых взносов должен быть прописан в уставе и адресован членам правления. Многие СНТ это поняли. В некоторых теперь есть либо штатный юрист, либо заключён договор с юридической компанией, чтобы взыскивать долги. Также очень актуален вопрос корректности предоставления показаний приборов электроучёта. В СНТ счётчики могут установить на столбы как имущество общего пользования. Тогда, конечно, и потери сократятся, и контроль над расходами станет проще.
— Магазинов хватает?
— Не на каждом земельном участке в СНТ можно законно поставить магазин, так как в основном это земли сельхозназначения. Коммерческая деятельность на них запрещена. Однако в СНТ, бывает, незаконно открывают и магазины, и банные комплексы, и банкетные залы, и автомастерские, чьи клиенты приезжают на нашу территорию, и их не волнует спокойствие людей, которые здесь на грядках копаются и соловьёв слушают. Так что коммерция процветает, и решить эту проблему через полицию или прокуратуру практически невозможно, только — через суд. Нет правоприменительной практики, чтобы заставить владельца использовать дачу по целевому назначению.
— Какие ещё проблемы тревожат дачников?
— Споры между соседями по вопросам межевания или высоких заборов. Посмотреть, как стоял забор 15 лет назад, по спутникам несложно. Но, понимаете, надо всем этим заниматься. Не должно быть самозахватов, дороги должны быть отмежёваны, поставлены на кадастровый учёт, но опять же эта норма не обязательна к исполнению председателями СНТ, она рекомендательная. И чтобы люди захотели наводить порядок в документах, их надо как-то стимулировать. Например, тем, кто наведёт порядок, дать право участвовать в конкурсе на получение субсидии на модернизацию электросетей или водопровода. Понятно, что и без этого порядка в документах картошка будет отлично расти. Но если пойдём друг другу навстречу, будет какой-то конструктив.
Люди возвращаются.
— Говорят, несмотря на проблемы, дачи стали популярны у молодёжи?
— Да, ковидные времена очень повлияли на ситуацию. Было приятно наблюдать, как люди возвращаются на свои садовые участки, а где-то появляются новые хозяева. Сейчас дачи просто ожили, как в моём детстве. Приезжают и взрослые, и дети. Очень радует, потому что был период, когда редко можно было встретить человека на даче.
— Этой весной и холод был, и град. Какой урожай ждёте?
— В этом году ждём хороший урожай. Всё цветёт. Возможно, потому что было много дождей, которые сгладили вред от апрельских заморозков. А шелковица, виноград и грецкий орех ещё не проснулись от зимы и это их, видимо, спасло.
— В чём радость от дачи?
— Это, прежде всего, своя земля. Я, например, унаследовала дачу от дедушки. Мои дети — уже четвёртое поколение, которое будет владеть данным земельным участком. Это память, преемственность поколений, укрепление традиционных ценностей. У меня много плодовых деревьев — черешня, дюк (черевишня), яблони, много грядок — выращиваем рассаду сами. Будут помидоры трёх видов. Понимаете, то, что продается в магазинах, — это условно съедобные продукты. А хочется самой съесть и семью накормить вкусными овощами и фруктами. Этот вопрос в нашей стране решается как раз за счёт дачи.
Мне на даче работать не тяжело. Это радость, движение, солнце, свежий воздух. Кто-то идёт в спортзал, а мне там не нравится — душно и тесно. На даче я получаю ту же самую физическую нагрузку, только на свежем воздухе.