Нижегородцы начнут получать СМС-оповещения о беспилотной опасности

В регионе внедрили систему экстренного информирования населения через мобильных операторов в случае угрозы атаки БПЛА или ракет.

В Нижнем Новгороде запустили систему СМС-оповещений о беспилотной и ракетной опасности. Об этом сообщает портал nn.ru со ссылкой на городское Управление ГОЧС, уточняя, что соответствующие соглашения с операторами связи уже заключены.

Информированием жителей занимается муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Рассылка сообщений и сигналы сирен будут осуществляться в автоматизированном режиме сразу после поступления соответствующих команд от оперативных служб.

Специалисты ведомства добавили, что все необходимые сценарии оповещения уже созданы и внесены в базу данных.

Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём самолетов.

