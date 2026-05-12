Нижегородцы начнут получать СМС-оповещения о беспилотной опасности

В Нижнем Новгороде запустили систему СМС-оповещений о беспилотной и ракетной опасности. Об этом сообщает портал nn.ru со ссылкой на городское Управление ГОЧС, уточняя, что соответствующие соглашения с операторами связи уже заключены.
Информированием жителей занимается муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Рассылка сообщений и сигналы сирен будут осуществляться в автоматизированном режиме сразу после поступления соответствующих команд от оперативных служб.
Специалисты ведомства добавили, что все необходимые сценарии оповещения уже созданы и внесены в базу данных.
Ранее сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил отправку и приём самолетов.