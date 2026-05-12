Новый этап строительства дублера проспекта Гагарина одобрили в Минстрое

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на начало нового этапа строительства дублера Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте министерства.
Разрешение на строительство получило ООО «Концессионная строительная компания № 11». Минстрой одобрил 2.1, 2.2 и 2.3 этапы строительства. В ходе работ будут перестроены два стальных водопровода диаметром 1420 мм и 1020 мм с изменением трассировки сети.
Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».
