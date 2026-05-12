Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый этап строительства дублера проспекта Гагарина одобрили в Минстрое

В ходе работ будут перестроены два стальных водопровода.

Источник: Нижегородская правда

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на начало нового этапа строительства дублера Гагарина в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте министерства.

Разрешение на строительство получило ООО «Концессионная строительная компания № 11». Минстрой одобрил 2.1, 2.2 и 2.3 этапы строительства. В ходе работ будут перестроены два стальных водопровода диаметром 1420 мм и 1020 мм с изменением трассировки сети.

Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост. По директивным срокам, завершение строительства магистрали запланировали на 2028 год, однако есть все условия для досрочной сдачи проекта. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «КСК № 11».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на трассах в Нижегородской области устранили почти 8 тысяч квадратных метров дефектов.