Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области высадили 3600 сеянцев сосны

Их укоренили на территории Ордынского лесохозяйственного участка.

Источник: Национальные проекты России

VII Международная акция «Сад памяти» прошла на территории Ордынского лесохозяйственного участка в Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники мероприятия укоренили 3600 сеянцев сосны, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Новые деревья были высажены на площади 1,8 га. Все растения имеют закрытую корневую систему. Отметим, что такие сеянцы обладают более высокой приживаемостью. В акции приняли участие сотрудники Ордынского лесничества, «Ордынского лесхоза», представители движения «Волонтеры Победы» из числа учащихся Татарского политехнического колледжа.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.