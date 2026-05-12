В Новосибирской области высадили 3600 сеянцев сосны

VII Международная акция «Сад памяти» прошла на территории Ордынского лесохозяйственного участка в Новосибирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники мероприятия укоренили 3600 сеянцев сосны, сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Новые деревья были высажены на площади 1,8 га. Все растения имеют закрытую корневую систему. Отметим, что такие сеянцы обладают более высокой приживаемостью. В акции приняли участие сотрудники Ордынского лесничества, «Ордынского лесхоза», представители движения «Волонтеры Победы» из числа учащихся Татарского политехнического колледжа.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.