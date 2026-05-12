Детский труд. Пермским подросткам предложили работу на лето

Учебный год подходит к концу: ещё две недели и школьники выйдут на летние каникулы. Всё чаще подростки выбирают потратить это время с пользой и заработать деньги своим трудом. Куда можно устроиться несовершеннолетнему, как проверить работодателя и сколько можно заработать — в материале сайта perm.aif.ru.
Время с пользой.
Летние каникулы в Пермском крае официально начнутся 30 мая и продлятся до 1 сентября. Три летних месяца традиционно станут временем для отдыха школьников. Многие подростки хотят летом не только развлекаться, но и получить первый трудовой опыт и заработать собственные деньги.
Найти работу в 14 лет не так-то просто: важно не наткнуться на злоумышленников, а также недобросовестных работодателей. Поэтому самым надёжным вариантом для молодёжи остаются трудовые отряды, которые работают на базах школ и городских администраций.
«Особенно ценно то, что участие в трудовых отрядах позволяет получить первый официальный трудовой опыт. Для многих это первое трудоустройство в жизни. Ребята знакомятся с трудовой дисциплиной, получают понимание ответственности работодателя и сотрудника, учатся выстраивать коммуникацию внутри коллектива. Такой опыт невозможно заменить никакими теоретическими занятиями. Именно он формирует зрелое отношение к труду и собственному будущему», — считает депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.
В Перми подростки также могут вступить в отряды мэра. Трудовая смена длится 10 рабочих дней. За две недели ребята зарабатывают почти 3 тысячи рублей. Каждый день для них организуют горячее питание.
«Отдельно хочу отметить программу “Отряды мэра”, которая действует в Перми уже около двадцати лет. Это действительно один из самых успешных муниципальных проектов молодёжной занятости. Очень важно, что программа не стоит на месте и адаптируется под современные запросы молодёжи. Сегодня ребятам предлагают не только традиционные направления, связанные с благоустройством или социальной работой, но и современные форматы — медиаиндустрию, культурные проекты, работу экскурсоводов, участие в спортивных и образовательных инициативах. Это помогает подросткам попробовать себя в разных сферах и определиться с будущей профессией», — прокомментировал депутат.
В 2026 году трудовые отряды будут работать в июне и в июле на базе Дворца молодёжи. Ребята могут выбрать одно из направлений деятельности: «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Вожатый», «Консультант-экскурсовод», «Помощник инструктора по ЗОЖ», «Помощник декоратора-оформителя».
«На мой взгляд, особое значение имеет то, что такие проекты ориентированы не только на занятость, но и на развитие гражданской позиции молодежи. Участие в благоустройстве территорий, помощь в организации городских мероприятий, работа с детьми, экологические и социальные проекты — все это формирует у ребят чувство сопричастности к жизни своего города и региона. Молодые люди начинают понимать, что от их участия и инициативы действительно зависит окружающая среда и качество жизни вокруг», — считает Антон Немкин.
Труд крут!
Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовала список вакансий, рекомендуемых для подростков. В перечне 90 профессий. Работодателям советуют взять школьников на должности помощников специалистов.
«Убеждён, что поддержка молодёжных трудовых инициатив со стороны региональных и муниципальных властей, а также бизнеса должна только усиливаться. Инвестиции в молодёжь — это вклад в будущее региона. Чем больше у молодёжи возможностей для самореализации, полезной занятости и профессионального развития, тем устойчивее будет кадровый потенциал Прикамья в будущем. Молодые люди должны чувствовать свою востребованность, видеть перспективы развития и понимать, что могут реализовать себя именно в родном регионе», — выразил мнение Антон Немкин.
Также подростки с 14 лет могут вступить в Российские студенческие отряды (РСО), которые летом проводят трудовые смены в самых разных направлениях. Несовершеннолетние могут работать администраторами, уборщиками и буфетчиками в системе здравоохранения; помогать на платной парковке, в зоне камер хранения и камер ожидания на Перми II; работать в общепите, отелях и гостиницах, а также участвовать в трудовых проектах студотрядов Прикамья.
«Участие в трудовых отрядах подростков Пермского края — это не просто подработка, а единая воспитательная система для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В течение года проводятся профориентационные события: так подростки знакомятся с разными профессиями, предприятиями и могут выбрать свой путь», — рассказали в пресс-службе студенческих отрядах Пермского края сайту perm.aif.ru.
Кроме того, студотряды Прикамья дают школьникам и профориентационную деятельность. Ребята могут пообщаться со студентами, узнать больше о вузах и направлениях обучения.
«Сегодня трудовые отряды подростков — это уже не просто формат летней подработки, а полноценная система воспитания, социализации и профессионального становления подростков. Я считаю очень важным, что в Пермском крае это направление развивается системно и охватывает все больше муниципалитетов. Молодые люди получают возможность не только заработать первые деньги, но и научиться трудиться в команде, нести ответственность за результат, взаимодействовать с коллективом и понимать ценность собственного труда», — считает депутат Государственной Думы РФ.
А ты точно курьер?
Но трудоустройство может привести не только к первым деньгам, но и к первому правонарушению. Злоумышленники часто вовлекают подростков в преступную деятельность. Детям предлагают быстрый и большой заработок за относительно лёгкую работу: доставить посылку, оформить карту, зарегистрировать симку.
В ГУ МВД России по Пермскому краю напомнили, что в РФ возраст уголовной ответственности за такие преступления начинается уже с 16 лет. Наказанием может стать лишение свободы на срок до 6 лет.
«Важной проблемой в нашем регионе является высокий уровень вовлечения населения в “дропперство” — в продажу своих банковских карт третьим лицам для их использования в незаконных схемах транзита и обналичивания денежных средств, в том числе преступного происхождения», — подчеркнула врио начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Оксана Пирогова.
Обмануть юных работников могут и работодатели, которые убеждают детей не заключать трудовой договор, а потом не выплачивают им зарплату. Также серьёзным нарушением прав будет привлечение школьников к работе более четырёх часов в день.
Правоохранители советуют родителям помогать выбирать детям место трудовой занятости. И, если это возможно, устраиваться через программы муниципалитетов и образовательных учреждений.