В Самаре помогут владельцам спорных участков в Студеном овраге

В Самаре собственники земельных участков в Студеном овраге обратились к губернатору, так как опасаются остаться без жилья. Этот вопрос Вячеслав Федорищев обозначил на оперативном совещании 12 мая. Напомним, что в Кировский районный суд поступили 72 иска по спорным земельным участкам, которые ранее незаконно вывели из лесного фонда.
Прокуратура хочет истребовать участки у собственников и погасить право собственности. Но жители готовы подтвердить, что приобрели участки на законных основаниях.
«Я прошу всех ответственных обратить на эту ситуацию все силы и средства. Самое главное — это правильное сопровождение», — сказал Вячеслав Федорищев.
Губернатор поручил вместе с прокуратурой отработать вопрос, а людям оказать полное сопровождение, в том числе юридическое, не оставлять их в беде.