В Челябинске туристов оштрафуют за запрещённые кораллы из Египта

Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино проверили пассажиров рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады. У двух туристов нашли 9 и 15 кораллов, ещё три коралла обнаружили в багаже пассажирки.
Проведённая экспертиза показала, что все предметы являются скелетами мадрепоровых кораллов. Они подпадают под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими видами животных и растений.
Как пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Смекалин, для ввоза таких предметов необходимо специальное разрешение и обязательное декларирование. Однако туристы прошли через «зелёный» коридор без документов.
По одному из случаев уже возбуждены административные дела по статьям о недекларировании и несоблюдении запретов на ввоз товаров. По двум другим фактам вопрос о возбуждении дел ещё рассматривается. Нарушителям могут грозить штрафы и конфискация кораллов.