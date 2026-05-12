Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске туристов оштрафуют за запрещённые кораллы из Египта

В аэропорту Челябинска таможенники выявили три случая незаконного ввоза кораллов из Египта. Всего у туристов, вернувшихся с курортов Красного моря, обнаружили 27 морских сувениров, которые оказались под защитой международной конвенции.

Источник: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино проверили пассажиров рейсов из Шарм-эль-Шейха и Хургады. У двух туристов нашли 9 и 15 кораллов, ещё три коралла обнаружили в багаже пассажирки.

Проведённая экспертиза показала, что все предметы являются скелетами мадрепоровых кораллов. Они подпадают под действие Конвенции СИТЕС, регулирующей международную торговлю редкими видами животных и растений.

Как пояснил заместитель начальника таможенного поста аэропорта Баландино Александр Смекалин, для ввоза таких предметов необходимо специальное разрешение и обязательное декларирование. Однако туристы прошли через «зелёный» коридор без документов.

По одному из случаев уже возбуждены административные дела по статьям о недекларировании и несоблюдении запретов на ввоз товаров. По двум другим фактам вопрос о возбуждении дел ещё рассматривается. Нарушителям могут грозить штрафы и конфискация кораллов.