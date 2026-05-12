Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту 12 мая

Ограничения на прием и отправку воздушных рейсов сняли в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Их вводили для обеспечения безопасности полетов. На данный момент аэропорт Нижнего Новгорода работает в штатном режиме. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями по громкой связи и старте регистрации и посадки.
Ограничения на полеты ввели утром 12 мая. В связи с этим были задержаны четыре рейса на прилет и один на вылет. Задержка коснулась двух самолетов из Антальи. С актуальным расписанием можно ознакомится на онлайн-табло аэропорта.
Напомним, пассажиров трех авиарейсов отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах.