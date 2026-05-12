В Таганроге состоялись всероссийские соревнования по парусному спорту

В этом году на старт вышли 378 спортсменов из 28 регионов страны. Участники, представляющие возрастные группы до 19, 18, 17 и 16 лет, боролись за призовые места в шести различных классах яхт, демонстрируя мастерство управления парусом, тактическое мышление и скорость. По итогам состязаний определены участники XIII Летней Спартакиады учащихся (юношеской) России, которая пройдет с 11 по 17 июня в Геленджике.