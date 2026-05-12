В Таганроге состоялись всероссийские соревнования по парусному спорту

Всероссийские соревнования «Весенние паруса Таганрога» проходили с 30 апреля по 6 мая в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В этом году на старт вышли 378 спортсменов из 28 регионов страны. Участники, представляющие возрастные группы до 19, 18, 17 и 16 лет, боролись за призовые места в шести различных классах яхт, демонстрируя мастерство управления парусом, тактическое мышление и скорость. По итогам состязаний определены участники XIII Летней Спартакиады учащихся (юношеской) России, которая пройдет с 11 по 17 июня в Геленджике.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.