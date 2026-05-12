В Ростове-на-Дону прошел региональный форум «Обучение служением. Первые»

Форум прошел на базе школы № 116. Участие в нем приняли более 500 молодых людей со всей Ростовской области. На форуме подвели итоги второго сезона всероссийской программы по проектам социальной направленности. Также участники мероприятия прошли обучающий квиз по волонтерской деятельности, освоили навыки оказания первой помощи, изготовили игрушки для животных из приютов. Кроме того, они смогли пообщаться с заместителем губернатора Ростовской области Андреем Фатеевым, который наградил 20 лучших команд, показавших самые результативные кейсы.