В Ростове-на-Дону прошел региональный форум «Обучение служением. Первые»

Региональный форум «Обучение служением. Первые» состоялся 25 апреля в Ростове-на-Дону, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Форум прошел на базе школы № 116. Участие в нем приняли более 500 молодых людей со всей Ростовской области. На форуме подвели итоги второго сезона всероссийской программы по проектам социальной направленности. Также участники мероприятия прошли обучающий квиз по волонтерской деятельности, освоили навыки оказания первой помощи, изготовили игрушки для животных из приютов. Кроме того, они смогли пообщаться с заместителем губернатора Ростовской области Андреем Фатеевым, который наградил 20 лучших команд, показавших самые результативные кейсы.
«За сезон проекта получено порядка 180 социальных заказов от некоммерческих организаций, фондов и благотворительных объединений. На протяжении семи месяцев школьники, студенты, а также активисты и участники Движения первых во время внеурочной деятельности пробовали себя в социально значимых проектах, делали первые шаги к профессиональному самоопределению и получали навыки работы в команде», — рассказал Андрей Фатеев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.