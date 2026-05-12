В исторический дом на Тележной улице в Петербурге вернули витражи

Уникальные витражи вернулись в окна доходного дома на Тележной улице в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре. Восстановление исторического облика города — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект на Тележной улице стал ярким примером успешной реализации нашей программы капитального ремонта исторических фасадов. Мы сохраняем неповторимую архитектуру Петербурга, возвращая зданиям исторический облик, восстанавливая утраченные детали», — отметил губернатор Александр Беглов.
Так, в 2025 году стартовал капитальный ремонт фасада дома. При подготовке выяснили, что утрачены в том числе и витражи. Однако, один сохранился в Музее Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Так решили воссоздать три витражные конструкции по оригинальному образцу.
Работы выполнили мастера витражных мастерских. Колористы комитета по градостроительству и архитектуре подобрали цветовую гамму стекол, максимально приближенную к оригиналу. Также был восстановлен и декор оконных откосов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.