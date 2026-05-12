Нижегородская область направит еще 4,7 млрд рублей на поддержку бойцов СВО

Власти Нижегородской области направят дополнительные 4,7 млрд рублей на поддержку участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Дополнительные средства на эти цели удалось получить благодаря решению президента России реструктурировать часть бюджетных кредитов 21 региону в 2026 году.
«Поддержка участников СВО — крайне важное направление, наш приоритет», — написал Глеб Никитин.
