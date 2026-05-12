«Горячая линия» для абитуриентов с инвалидностью работает в Нижнем Новгороде

«Горячая линия» для абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работает в Нижнем Новгороде. Специалисты Ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) Мининского университета консультируют будущих студентов и их родителей из регионов ПФО по вопросам инклюзии.
По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, центр оказывает поддержку с 2017 года, за это время служба помощи поддержала тысячи студентов. Специалисты оперативно отвечают на любые вопросы, связанные с сопровождением, а сама работа центра является первой ступенью к обеспечению равного доступа к высшему образованию. Ректор также подчеркнул, что линия открыта для партнерских вузов, действующих студентов с ОВЗ и всех, кто ищет работу после завершения обучения.
В период подачи заявлений чаще всего поступают вопросы о перечне необходимых справок, особых условиях приема и правах на льготы. Специалисты консультируют также по вопросам доступной среды, психолого-педагогического сопровождения и использования технических средств обучения.
Связаться с операторами можно несколькими способами. По телефону горячей линии 8 800 550 61 15 принимаются звонки из любого региона страны. Для письменных обращений действует электронная почта rumc@mininuniver.ru. Онлайн-заявку можно отправить через сайт rumc.mininuniver.ru/consult, ответ поступит в течение рабочего дня.
Кроме того, доступен личный прием по адресу: Нижний Новгород, улица Челюскинцев, дом 9, кабинет 107. Центр работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу — с 8:00 до 16:00.
Напомним, Минпросвещения России поддерживает развитие системы инклюзивного образования на всех уровнях, и деятельность РУМЦ Мининского университета является частью этой государственной стратегии.
