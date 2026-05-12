Большинство калининградцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин — опрос

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями.

Источник: Клопс.ru

Большинство калининградцев поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из машин. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные во вторник, 12 мая.

«Согласно КоАП РФ, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам — до 50 тысяч. 74% калининградцев положительно относятся к таким мерам. Против высказались лишь 11%, а 15% затруднились с ответом», — отмечают аналитики.

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями. Мужчины же чаще занимают отрицательную позицию. Водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов (76 и 72% соответственно).

Опрос проводился с 15 по 30 апреля.

В апреле сообщалось, что в Калининграде Госавтоинспекция выходила на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей.

