В Увельском районе Челябинской области прошло первенство по самбо

Сразу три спортсмена из Чебаркуля получили серебряные медали.

Источник: Национальные проекты России

Открытое первенство по самбо для юношей 2014−2015 годов рождения прошло 7 мая в Увельском Дворце самбо в Челябинской области, сообщили в администрации Чебаркульского городского округа. Соревнования соответствуют целям и задачам государственной программы «Спорт России».

В турнире участвовали спортсмены из разных уголков Челябинской области. Чебаркульские борцы продемонстрировали отличную технику и стремление к победе. В напряженных поединках сразу три спортсмена завоевали серебряные медали: Иван Мурзин, Артем Ахтемов и Ярослав Мамонов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.