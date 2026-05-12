Нижегородский участник СВО Игорь Воробьев посмертно награжден медалью Суворова

Участника СВО из Нижнего Новгорода Игоря Воробьева посмертно наградили медалью Суворова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Государственную награду передали родственникам погибшего ефрейтора. Как отметил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, Игорь Воробьев показал себя настоящим героем.
«Мы гордимся, что Игорь Воробьев жил в нашем районе. Его подвиг навсегда останется примером несгибаемой воли и истинного патриотизма для подрастающего поколения нижегородцев», — отметил глава района.
В мэрии напомнили, что медалью Суворова награждают военнослужащих за личное мужество и отвагу.
