В Петербурге состоялся кросс в честь Дня победы воинов Александра Невского

Военизированный кросс, посвященный Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, состоялся в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Выборгского района Северной столицы. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Соревнования прошли на базе гимназии № 622. Всего в них приняли участие 90 человек. Дистанция кросса составила 1,5 км. Сначала ребята должны были пробежать 500 метров. Затем они демонстрировали навыки точности метания гранат. После этого этапа их снова ожидал бег. В конце кросса участники стреляли из пневматической винтовки и выдвигались к финишу. По итогам состязаний победила команда гимназии № 622. Второе и третье места достались школам № 468 и № 482 соответственно.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.