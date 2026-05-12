В Петербурге состоялся кросс в честь Дня победы воинов Александра Невского

Соревнования прошли на базе гимназии № 622. Всего в них приняли участие 90 человек. Дистанция кросса составила 1,5 км. Сначала ребята должны были пробежать 500 метров. Затем они демонстрировали навыки точности метания гранат. После этого этапа их снова ожидал бег. В конце кросса участники стреляли из пневматической винтовки и выдвигались к финишу. По итогам состязаний победила команда гимназии № 622. Второе и третье места достались школам № 468 и № 482 соответственно.