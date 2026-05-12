Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
«Набережная предназначена для обустройства береговой полосы для прохода жителей и защиты берегового склона от разрушения на участке от Светлогорска до Пионерского. В качестве основной несущей системы сооружения принят монолитный железобетонный каркас, состоящий из ростверков, колонн, балок, перекрытий и конструкций камеры, жёстко сопряжённых между собой и образующих единую пространственную конструкцию. В конструктивном отношении променад представляет собой набережную в виде свайной эстакады, под которой выполняется конструкция волногасящей камеры», — говорится в описании.
Согласно документам, общая протяжённость набережной составит 2,3 километра, ширина — от 17 до 27 метров. На променаде сделают пешеходную часть, велодорожку, технологический проезд и зону озеленения, а также площадки для отдыха и размещения нестационарных торговых объектов. Для комфортного отдыха там установят уличные стулья, лежаки, скамейки с навесами и без, велопарковки и другие малые архитектурные формы. Проект также включает строительство четырёх пандусов, десяти лестничных спусков и двух слипов для маломерных судов.
Набережная будет повторять структуру откоса берега. Сооружение не затронет склон, чтобы не оказывать неблагоприятное воздействие. При этом проектом предполагается обустройство противооползневых конструкций общей площадью 24,3 тысячи квадратных метров.
Строительство планируют разделить на три этапа протяжённостью 673, 559 и 1073 метра от улицы Балтийской в Светлогорске до порта в Пионерском. На всех участка предполагается вырубка 104 деревьев. В качестве компенсационного озеленения высадят 549 сосен.
Заказчиком строительства является «Балтберегозащита». Начальная цена контракта составляет 12,2 миллиарда рублей. Победителя торгов определят 29 мая. Новый променад необходимо ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2030 года.
Ранее сообщали, что к строительству променада планируют приступить в 2026-м. Глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев пояснял, что на начало работ планируют выделить 1,2−1,4 миллиарда рублей. «Понятно, что этого не хватит. И строить этот променад будут на протяжении пяти лет», — объяснял Шибаев.
Отметим, что в 2023 году госэкспертиза одобрила проект реконструкции променада в Пионерском. Обустройство обеих набережных оценивали в 12,5 млрд рублей. Подробнее о том, как будет выглядеть новый променад от Пионерского до Светлогорска, читайте в материале «Карусели, лежаки и бизиборды».