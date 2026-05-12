Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского

«Набережная предназначена для обустройства береговой полосы для прохода жителей и защиты берегового склона от разрушения на участке от Светлогорска до Пионерского. В качестве основной несущей системы сооружения принят монолитный железобетонный каркас, состоящий из ростверков, колонн, балок, перекрытий и конструкций камеры, жёстко сопряжённых между собой и образующих единую пространственную конструкцию. В конструктивном отношении променад представляет собой набережную в виде свайной эстакады, под которой выполняется конструкция волногасящей камеры», — говорится в описании.