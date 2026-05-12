Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев

В Нижегородской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса музеев «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Участие в проекте приняли образовательные организации со всего региона. Для конкурса участники подготовили диорамы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Работы оценивали руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Вадим Булавинов и региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Сергей Горин.
Победителем в номинации «Лучший городской музей» стала работа Школьного историко-краеведческого музея «Хранители памяти» (МАОУ Ветлужская СОШ) «Подвиг широнинцев».
«В этом музее чувствуется самая тёплая, самая трепетная атмосфера. Здесь видишь огромное количество людей, любящих свою малую родину, гордящихся историей своей страны, своей семьи. У них горят глаза. И это не только учителя, но и ученики, которые впитывают эту любовь и хотят развивать малую родину, сохранять её историю. Отдельно хочу подчеркнуть, что конкурс школьных музеев — важнейший, потому что в нем участвуют люди, которые, сохраняя прошлое, созидают будущее. Поэтому мы будем развивать и продолжать этот проект — его значимость огромна», — подчеркнул Дмитрий Филипенко.
Диорама посвящена подвигу взвода лейтенанта Петра Широнина. Он вошёл в историю обороны Тарановки под Харьковом. 2 марта 1943 года 25 бойцов приняли неравный бой с превосходящими силами противника у железнодорожного переезда станции Беспаловка. Их стойкость сорвала продвижение немецких танков к станции и помогла советским войскам удержать рубеж и перегруппироваться. В бою погибли 19 бойцов, 6 человек, включая лейтенанта Широнина, остались живы, но были тяжело ранены. Подвиг широнинцев вошёл в историю как пример массового героизма; их часто называют «украинскими панфиловцами». В 1977 году режиссёр Леонид Быков использовал эту историю как основу для сценария фильма «Аты-баты, шли солдаты…».
«Для меня было очень важно принять участие в работе, потому что я хотела сохранить память о людях, которые сражались за нашу Родину. Мне доверили расписывать солдатиков: каждую фигурку нужно было аккуратно раскрасить, чтобы они выглядели как настоящие бойцы. Это был кропотливый, но очень интересный труд. Я чувствовала, что вношу свой вклад в общее дело. Для меня этот проект стал возможностью по-настоящему прикоснуться к истории», — рассказала ученица 10 класса Ветлужской средней общеобразовательной школы Полина Баранова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года всем 25 бойцам взвода лейтенанта Петра Широнина было присвоено звание Героя Советского Союза. Это один из немногих случаев в истории войны, когда высшей наградой страны был отмечен весь личный состав подразделения. В числе широнинцев был дед Людмилы Шеборшиной — Андрей Аркадьевич Скворцов.
«Я чувствую огромную благодарность и гордость — и за детей, и за учителей. Они помнят о подвиге моего деда, они воссоздают не только имена, но и сами истории подвига. Мне особенно отрадно, что ребята глубоко погрузились в историю войны, в историю наших земляков. В Краснобаковском районе всего шесть Героев Советского Союза, и один из них — мой дед. То, что о нём не забыли, для меня бесценно», — поделилась учитель математики Ветлужской средней общеобразовательной школы, внучка Героя Советского Союза Андрея Аркадьевича Скворцова Людмила Шеборшина.
Сертификат победителя на 50 тысяч рублей Дмитрий Филипенко вручил директору Ветлужской средней общеобразовательной школы Вере Тестовой. Выигранные средства планируют направить на развитие экспозиции школьного музея, новые исследования и проекты.
«Очень рады и искренне благодарны организаторам этого конкурса. Мы, конечно, надеялись, что наш труд оценят по достоинству, ведь он был поистине трудоёмким, тонким и очень серьёзным. И самое главное — те, кто его выполнял, отнеслись к делу ответственно, серьёзно и с большим желанием. Поэтому их замысел воплотился в жизнь», — отметила Вера Тестова.
Первое место в номинации «Лучший сельский музей» занял Новопокровский школьный историко-краеведческий музей (МОУ Новопокровская школа) с диорамой «По дороге жизни».
Работы победителей регионального этапа представят Нижегородскую область на федеральном уровне и поборются за грант, который смогут направить на развитие своего музея.
