Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены

«У нас в этом году последний учебный день — 25 мая. Он единый по стране, определен приказом Министерства просвещения. Торжественные мероприятия, последние звонки традиционно пройдут 26 числа», — сказал Кривонос.
Что касается экзаменов основного этапа, то в этом году будут изменения, отметил Кривонос.
«До этого у нас экзамены начинались и 24-го, и 23-го в мае. Происходили накладки в Министерстве просвещения. В этом году определили, что экзамены начнутся с 1 июня и не повлияют на проведение торжественных мероприятий, последних звонков», — добавил директор профильного департамента.
Он подчеркнул, что линейки в честь последнего звонка в городских школах пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
«Мы понимаем, что у нас будет выпускники 4 классов, 9 классов и 11 классов… Основной посыл для школ — обеспечить безопасность и возможность для укрытия всех участников (родителей и детей)», — подчеркнул Кривонос.
В этом году, по его словам, со школой простятся 1574 выпускника девятых и одиннадцатых классов.
«Шестьдесят выпускников 9 класса, несмотря на то, что была возможность поступить в 10-й класс, перевестись или поступить в учреждение среднего профессионального образования без экзаменов, все равно выбрали экзамен. Большинство выбрали физику и информатику… 1514 выпускников 11 класса выбрали сдачу Единого государственного экзамена, это порядка 75%», — рассказал Кривонос.
Он напомнил, что, согласно условиям поступления, выпускники одиннадцатых классов смогут послать заявки в пять вузов на пять направлений, в том числе используя портал Госуслуг.