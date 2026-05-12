Глеб Никитин назвал три главных направления программы «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал три ключевых направления новой Народной программы «Единой России». Об этом глава региона написал в соцсетях.
Одним из главных приоритетов названа демография. Глеб Никитин отметил, что нужно создавать финансовые, жилищные, морально-психологические условия для рождения и воспитания детей. Он напомнил, что в Нижегородской области реализуется проект «Основа», направленный на поддержку семей с детьми.
Второе направление — это поддержка участников спецоперации. В регионе уже действует широкий перечень мер помощи, который планируют расширять.
«Нужно прилагать еще больше усилий для поддержки участников СВО и их семей, для ресоциализации бойцов, которые возвращаются в мирную жизнь, охраны их здоровья», — написал Глеб Никитин.
Кроме того, планируется уделить особое внимание поддержке предприятий.
«Для наших предприятий очень важны меры федеральной поддержки по нацпроектам экономической направленности, особенно в контексте накопленного эффекта от политики финансового регулятора по “охлаждению экономики”. — отметил глава Нижегородской области.