Адвокат сказала, признают ли многодетных матерей тунеядцами в Беларуси

Адвокат пояснила, посчитают ли многодетных матерей тунеядцами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, признают ли многодетных матерей тунеядцами в Беларуси. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Согласно постановлению белорусского правительства № 239 от 31 марта 2018 года, многодетные матери относятся к категории граждан, занятых в экономике. Как отмечает специалист, для получения указанного статуса должен быть соблюден ряд условий, определенных о порядке ведения базы данных незанятого населения.

За женщиной официально закрепляется статус занятой в экономике при наличии следующих факторов. У нее есть трое и более несовершеннолетних детей, она проживает на территории Беларуси (за исключением выездов за границу на лечение или оздоровление), принадлежит к категории трудоспособных граждан.

При определении статуса учитываются дети, которые фактически находятся на иждивении и воспитании матери, включая пасынков и падчериц, родных, усыновленных или удочеренных детей, а также детей, над которыми установлена опека или попечительство.

В базу занятых в экономике не включаются матери, если дети воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа, находятся в интернатах, учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания, были отобраны из семьи или в их отношении родители лишены прав.

Ранее в Беларуси пенсионерка получила тунеядскую жировку за мужа, с которым в разводе.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в мае 2026 года: менеджерам — до 21 тысячи, инженерам-программистам — до 17500, а машинисту-крановщику — ровно 10 тысяч.

А еще адвокат объяснил, чем рискуют пары в гражданском браке без штампа в паспорте.

ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
