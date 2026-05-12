Адвокат сказала, признают ли многодетных матерей тунеядцами в Беларуси

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, признают ли многодетных матерей тунеядцами в Беларуси. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Согласно постановлению белорусского правительства № 239 от 31 марта 2018 года, многодетные матери относятся к категории граждан, занятых в экономике. Как отмечает специалист, для получения указанного статуса должен быть соблюден ряд условий, определенных о порядке ведения базы данных незанятого населения.
За женщиной официально закрепляется статус занятой в экономике при наличии следующих факторов. У нее есть трое и более несовершеннолетних детей, она проживает на территории Беларуси (за исключением выездов за границу на лечение или оздоровление), принадлежит к категории трудоспособных граждан.
При определении статуса учитываются дети, которые фактически находятся на иждивении и воспитании матери, включая пасынков и падчериц, родных, усыновленных или удочеренных детей, а также детей, над которыми установлена опека или попечительство.
В базу занятых в экономике не включаются матери, если дети воспитываются в приемных семьях или детских домах семейного типа, находятся в интернатах, учреждениях образования с круглосуточным режимом пребывания, были отобраны из семьи или в их отношении родители лишены прав.
