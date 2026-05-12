Стоимость квадратного метра в новостройках Перми выросла на 11,3%

В Перми средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках достигла 175 тыс. руб. В годовом выражении этот показатель вырос на 11,3%, сообщили ТАСС аналитики bnMAP.pro. Значительный рост цены квадратного метра зафиксировали семь крупных региональных центров России, включая Воронеж (+14,1%, до 151,3 тыс. руб.), Челябинск (+14%, до 164,1 тыс. руб.), Омск (11,1%, до 157,7 тыс. руб.) и Казань (+10,9%, до 276,2 тыс. руб.).

Источник: Коммерсантъ

В Москве и Санкт-Петербурге новостройки подорожали почти на четверть — до 720,1 тыс. и 367,7 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Единственным городом-миллионником, где цена метра за год снизилась, оказался Ростов-на-Дону. Там этот показатель составил 140,8 тыс. руб. за 1 кв. м, что ниже прошлогоднего на 2,7%.