УФАС возбудило дело из-за ненадлежащей рекламы товаров для животных

Ранее в УФАС поступила жалоба на рекламу интернет-магазина «Мой зверь», размещенную в лифте жилого дома по ул. Веры Засулич, 48. Согласно законодательству, в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце этих товаров. В рекламе интернет-магазина товаров для животных отсутствовала информация о продавце.