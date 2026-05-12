На Дону отменили незаконный арест жилья блокадницы Ленинграда

В ведомстве отметили, что к правоохранителям обратилась 88-летняя жительница города Константиновска, имеющая статус «Житель блокадного Ленинграда». Пенсионерка рассказала, что в ноябре 2025 года на портале «Госуслуги» обнаружила сведения о наложении ареста на ее единственное жилье. Правоохранители выяснили, что обременение наложили ошибочно для другого человека со сходными данными.