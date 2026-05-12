В Ростове-на-Дону прошел отраслевой форум работающей молодежи юга

Были организованы панельная сессия, лекции и дискуссии.

Источник: Национальные проекты России

Отраслевой форум «Работающая молодежь Юга» по направлению «Транспорт» состоялся в Ростове-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Мероприятие состоялось в центре «#ДонМолодой». Участниками стали работающая молодежь, студенты, представители госорганов и транспортной отрасли из Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Экспертами форума выступили представители РЖД, «Ростовского порта», малого бизнеса и специалисты в области транспорта.

Гости мероприятия обозначили точки роста для транспортной отрасли юга России и предлагали свои проекты, направленные на модернизацию сферы и повышение эффективности предприятий. Были организованы лекции, дискуссии по различным темам и панельная сессия с экспертами форума. Кроме того, участники форума обсудили способы вовлечения работающих молодых специалистов и студентов профильных направлений в деятельность транспортной отрасли.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.