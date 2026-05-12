Память погибшего в Чечне оперативника ФСБ Олега Уракова почтили волжане

В апреле 2003-го в составе оперативно-боевой группы участвовал в проведении специального мероприятия в одном из селений Чеченской Республики. При следовании в пункт постоянной дислокации автомобиль с сотрудниками попал в засаду боевиков и подвергся интенсивному обстрелу из автоматов и гранатометов. Во многом именно благодаря самоотверженным действиям Уракова атаку бандитов удалось отбить и предотвратить гибель сотрудников.