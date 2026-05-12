СМИ: Пакистан опроверг информацию о размещении иранских военных самолетов на своей авиабазе

Официальные лица США утверждают, что Иран тайно перебросил военные самолеты, в том числе RC-130, на пакистанскую авиабазу Нур-Хан после апрельского соглашения о прекращении огня. Исламабад во вторник решительно опроверг эту информацию.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что Иран тайно перебросил несколько своих самолетов, включая разведывательный самолет RC-130 иранских ВВС, на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи крупного города Равалпинди. Это якобы произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп в начале апреля объявил о прекращении огня.

Этот шаг, как утверждает CBS, был направлен на защиту иранских военных самолетов от возможных ударов США. Также канал сообщил, что Иран перебазировал несколько гражданских самолетов в Афганистан.

Высокопоставленный пакистанский чиновник во вторник отверг эти обвинения как неправдоподобные, пишет индийская газета The Statesman.

Он напомнил, что база Нур-Хан расположена в густонаселенном районе, где стоянка большого парка самолетов не могла бы остаться незамеченной.

Также в Исламабаде подчеркнули, что Пакистан остается «нейтральным посредником» в американо-иранском конфликте, избегая действий, которые могли бы оттолкнуть любую из сторон.

Официальные лица движения «Талибан» тоже опровергли утверждения о том, что иранские самолеты находятся на стоянке в Афганистане.

Тем не менее, согласно индийской газете The Times of India, статья CBS вызвала в Вашингтоне вопросы относительно надежности и нейтралитета Исламабада в процессе посредничества. Сенатор Линдси Грэм* уже призвал к полной переоценке роли Пакистана в качестве посредника, если информация CBS подтвердится.

Теперь, как полагают эксперты, Исламабаду придется восстанавливать доверие к своей беспристрастности.

* Грэм признан в РФ экстремистом и террористом

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
