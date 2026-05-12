СМИ: Пакистан опроверг информацию о размещении иранских военных самолетов на своей авиабазе

Американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что Иран тайно перебросил несколько своих самолетов, включая разведывательный самолет RC-130 иранских ВВС, на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи крупного города Равалпинди. Это якобы произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп в начале апреля объявил о прекращении огня.
Этот шаг, как утверждает CBS, был направлен на защиту иранских военных самолетов от возможных ударов США. Также канал сообщил, что Иран перебазировал несколько гражданских самолетов в Афганистан.
Высокопоставленный пакистанский чиновник во вторник отверг эти обвинения как неправдоподобные, пишет индийская газета The Statesman.
Также в Исламабаде подчеркнули, что Пакистан остается «нейтральным посредником» в американо-иранском конфликте, избегая действий, которые могли бы оттолкнуть любую из сторон.
Официальные лица движения «Талибан» тоже опровергли утверждения о том, что иранские самолеты находятся на стоянке в Афганистане.
Тем не менее, согласно индийской газете The Times of India, статья CBS вызвала в Вашингтоне вопросы относительно надежности и нейтралитета Исламабада в процессе посредничества. Сенатор Линдси Грэм* уже призвал к полной переоценке роли Пакистана в качестве посредника, если информация CBS подтвердится.
* Грэм признан в РФ экстремистом и террористом