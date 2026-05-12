СМИ: Пакистан опроверг информацию о размещении иранских военных самолетов на своей авиабазе

Американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщил, что Иран тайно перебросил несколько своих самолетов, включая разведывательный самолет RC-130 иранских ВВС, на пакистанскую авиабазу Нур-Хан вблизи крупного города Равалпинди. Это якобы произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп в начале апреля объявил о прекращении огня.