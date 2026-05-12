Калининградская область заняла 54-е место в рейтинге доступности электроэнергии

Калининградская область заняла 54-е место в рейтинг российских регионов по доступности электроэнергии, подготовленного аналитиками РИА Новости.
10582 кВт/ч электроэнергии, доступно на среднемесячную чистую зарплату среднего калининградца. При этом стоимость 100 киловатт обойдётся в 630 рублей. У лидера рейтинга — Иркутской области — этот показатель составляет 180 рублей, а общее количество киловатт, которые можно купить на зарплату, достигает рекордных 45997 кВт/ч.
Соседями Калининграда по рейтингу оказались Тверская область, где стоимость 100 киловатт оценивается в 594 рубля, а также Мордовия с 553 киловаттами, но близким объёмом на одну зарплату (10550). В Твери — 10620.