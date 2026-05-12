В петербургском сквере имени Юрия Кнорозова высадили рябину

Субботник провели в сквере имени российского ученого Юрия Кнорозова, расположенном в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по благоустройству города. Территорию привели в порядок в прошлом году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В общегородском субботнике в сквере, который назван именем ученого, раскрывшего тайну письменности майя, приняли участие его внучка, жители района, студенты архитектурного колледжа и другие волонтеры. Они высадили 9 рябин, а также 200 кустарников можжевельника. После посадок участники привели в порядок дорожки и очистили газоны от мусора.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.