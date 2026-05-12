Нижегородцы завоевали бронзу на Первенстве России по флорболу

Лучшим нижегородским игроком стал нападающий Николай Круглов — он забил 26 голов за 12 матчей.

В минувшее воскресенье, 10 мая, завершилось Первенство России по флорболу среди юношей 13−14 лет. Нижегородская команда завоевала бронзовые медали турнира.

Десять команд из разных регионов страны поучаствовали в 4-м финальном туре Первенства России среди юношей 13−14 лет, который прошел в подмосковном Фрязино с 8 по 10 мая. Турнир состоялся при поддержке Министерства спорта РФ.

В состав команды НН ФБК-30, которая существует на базе школы № 30 им. Антоновой, вошли 14 спортсменов из Нижнего Новгорода и Тоншаева. Они завершили групповой этап на втором месте, одолев команду из Татарстана. Однако сборная Санкт-Петербурга и Ленинградской области ХГ СКА-Оккервиль оказалась сильнее наших ребят.

В борьбе за бронзу нижегородцы сразились с командой из Архангельска. За 10 минут до окончания матча счет составлял 2:4 в пользу противника, но юные спортсмены смогли перевернуть игру — итоговый счет составил 5:4. Лучшим нижегородским игроком стал нападающий Николай Круглов — он забил 26 голов за 12 матчей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские борцы завоевали 17 медалей на турнире «Сила России».