Нижегородцы завоевали бронзу на Первенстве России по флорболу

В состав команды НН ФБК-30, которая существует на базе школы № 30 им. Антоновой, вошли 14 спортсменов из Нижнего Новгорода и Тоншаева. Они завершили групповой этап на втором месте, одолев команду из Татарстана. Однако сборная Санкт-Петербурга и Ленинградской области ХГ СКА-Оккервиль оказалась сильнее наших ребят.