Экс-главу нижегородского ГУММиД Левдикова будут судить в особом порядке

Бывшего руководители Главного управления строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде Андрея Левдикова будут судить в особом порядке. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».
Подсудимый заключил досудебное соглашение с прокуратурой и признал вину в получении взяток и мошенничестве. При рассмотрении дел в особом порядке суд не изучает доказательства сторон и выносит только обвинительный приговор.
Напомним, уголовное дело в отношении Андрея Левдикова завели в мае 2025 года. Несколько месяцев экс-директор ГУММиД находился в федеральном розыске, после чего самостоятельно сдался правоохранительным органам. Руководителя обвиняют в том, что подрядчики отремонтировали его квартиру за помощь в приемке по контрактам на ремонт дорог.
На заседании 12 мая суд продлили арест Андрея Левдикова на полгода. Уголовное дело будет рассмотрено в июне.
