Экс-главу нижегородского ГУММиД Левдикова будут судить в особом порядке

Напомним, уголовное дело в отношении Андрея Левдикова завели в мае 2025 года. Несколько месяцев экс-директор ГУММиД находился в федеральном розыске, после чего самостоятельно сдался правоохранительным органам. Руководителя обвиняют в том, что подрядчики отремонтировали его квартиру за помощь в приемке по контрактам на ремонт дорог.