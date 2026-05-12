Новая схема мошенников: как липовые чеки крадут деньги с карт

Мошенники атакуют новой схемой. На почту массово приходят липовые чеки о покупках, которые вы не совершали.
Цель — заставить поверить в несанкционированное списание и кликнуть на ссылку «отменить транзакцию». За ней — фальшивая форма возврата средств. В форме просят ввести номер карты и CCV-код. Якобы для подтверждения личности. На деле данные мгновенно уходят злоумышленникам. Доступ к карте получен — деньги списывают.
Чеки приходят с адресов, имитирующих известные маркетплейсы. Но при внимательном взгляде видны лишние или измененные буквы в e-mail отправителя.
Эксперты предупреждают: не переходите по ссылкам из подозрительных писем. Увидели странный чек — сами зайдите в аккаунт маркетплейса или приложение банка, проверьте историю операций, — пишет ТАСС.
Настоящий возврат никогда не требует ввода CCV через сторонние формы. О сомнительных рассылках сразу сообщайте в банк или полицию. Волгоградцам стоит быть начеку: цена невнимательности — деньги на карте.
